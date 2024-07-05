В Новгородской области устраняли последствия непогоды

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После непогоды более 400 новгородских населенных пунктов остались без света

Более 400 населенных пунктов в Новгородской области остались без электричества после проливных дождей и сильного ветра. Власти устраняли последствия разгула стихии по поручению губернатора Андрея Никитина, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Самая сложная ситуация наблюдалась в Новгородском, Старорусском и Поддорском районах Новгородской области. Над восстановлением сетей работали 87 единиц техники и 83 бригады рабочих — всего 295 человек, в том числе 16 бригад из других областей России.

Информации о пострадавших в результате непогоды не приводилось.

Неблагоприятная погода с грозами, сильным ветром ливнями может сохраниться в Новгородской области до 7 июля, предупреждали синоптики.

Ранее к Московскому региону начал подходить сильный ураган и гроза со шквалистым ветром.