В Новгородской области устраняли последствия непогоды
Более 400 населенных пунктов в Новгородской области остались без электричества после проливных дождей и сильного ветра. Власти устраняли последствия разгула стихии по поручению губернатора Андрея Никитина, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Самая сложная ситуация наблюдалась в Новгородском, Старорусском и Поддорском районах Новгородской области. Над восстановлением сетей работали 87 единиц техники и 83 бригады рабочих — всего 295 человек, в том числе 16 бригад из других областей России.
Информации о пострадавших в результате непогоды не приводилось.
Неблагоприятная погода с грозами, сильным ветром ливнями может сохраниться в Новгородской области до 7 июля, предупреждали синоптики.
Ранее к Московскому региону начал подходить сильный ураган и гроза со шквалистым ветром.