В Нью-Дели зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0

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В Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Серия подземных толчков ощущалась в центре столицы Индии, сообщает РИА Новости .

Толчки были зафиксированы в 5.36 местного времени (3.06 мск) под Нью-Дели. По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пять км.

О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на территории Сочи. Предположительно, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.