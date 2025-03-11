В Нижнем Новгороде женщина искусала полицейского

Ночью 8 марта на улице Белинского в Нижнем Новгороде полицейскому пришлось применить физическую силу и спецсредства при задержании гражданки, которая оказывала активное сопротивление, сообщает ИА «Время Н» .

В комнате для административно-задержанных злоумышленница набросилась на сотрудника правоохранительных органов и укусила его за предплечье. Он получил травму, но после оказания медицинской помощи продолжил работу.

В отношении девушки составили административный протокол. Ей грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Нижнем Новгороде также возбудили дело о нападении подростка на одноклассников. Учащийся одной из школ кинулся с ножом на других детей. Пострадавших госпитализировали, а нападавшего отправили на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.