Дело возбудили после нападения подростка на одноклассников в Нижнем Новгороде

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка с ножом на одноклассников в одной из школ Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Предварительно, во вторник между восьмиклассниками одной из школ произошел конфликт. Один из учеников достал нож и нанес удары двои одноклассникам. Пострадавших госпитализировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время нападавшего задержалии отвезли на допрос. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

Ранее стала известна предварительная причина нападения подростка на одноклассников в Нижнем Новгороде.