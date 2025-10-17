В Нижнем Новгороде из-за мигрантов закрылся ларек с шаурмой

В Ленинском районе Нижнего Новгорода приостановлена работа ларька с шаурмой в связи с нарушениями миграционного законодательства, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГУФССП России по региону.

Предприниматель, которому принадлежит павильон с шаурмой, освободил от занимаемых должностей двух граждан Таджикистана, но не уведомил об этом миграционную службу областного ГУ МВД.

Согласно законодательству, уведомление об увольнении требуется предоставлять в трехдневный срок. Из-за выявленного административного правонарушения торговая точка будет закрыта на две недели.

Владелец бизнеса не оказал сопротивления исполнению судебного решения и убрал продукты из павильона. Судебный пристав опечатал ларек. Нарушитель был предупрежден о том, что самовольное возобновление работы торговой точки повлечет за собой административное наказание.

