В Нижнем Новгороде ищут похитителя выплат бойцов СВО

В Нижегородской области сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в связях с криминальными структурами, которые специализировались на краже денежных средств, предназначенных для участников специальной военной операции, сообщает pravda-nn.ru .

Предварительно известно, что в конце ноября правоохранители провели задержание членов преступной группировки, занимавшихся хищением компенсаций, положенных военнослужащим, участвовавшим в спецоперации.

По данным Следственного комитета по Нижегородской области, возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере в отношении восьми граждан, проживающих в регионе. Еще одним фигурантом по делу проходит человек, которому предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц с целью получения материальной выгоды, совершенного опасным для окружающих способом.

Следствие установило, что преступные группы реализовывали мошеннические схемы, целью которых являлось похищение средств у военнослужащих, а также незаконное присвоение их имущества. В результате проведения оперативных мероприятий было установлено, что к данной деятельности причастен выходец из города Балахны.

Разыскиваемый — Шипулин Сергей Владимирович, рожденный в 1974 году, уроженец города Балахны.

Органы внутренних дел обращаются к гражданам с просьбой, в случае наличия какой-либо информации о месте нахождения преступника, сообщить об этом по телефону дежурной части или в ближайший отдел полиции. Анонимность гарантирована.

