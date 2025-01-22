В Нижнекамске изнасилованная 14-летняя школьница забеременела от умершего брата

В Татарстане 14-летняя школьница забеременела в результате изнасилования собственным братом, который скончался по неизвестным причинам, сообщает KazanFirst .

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Нижнекамске. Днем девочка вернулась домой из школы. В это время дома находился ее 20-летний брат, который предположительно, спал пьяный.

Школьница решила тоже отдохнуть и уснула. В этот момент ее начала насиловать брат. Девочка проснулась, однако не смогла оказать родственнику сопротивления из-за его крупных габаритов.

Подросток решила не рассказывать родителям о случившемся. Однако в начале текущего года пострадавшая сделала тест на беременность, который показал положительный результат.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области 35-летний мужчина изнасиловал шестерых школьников в возрасте от 11 до 14 лет.