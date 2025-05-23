В Нижегородской области иностранец напал на девушку и попытался изнасиловать ее

На улице Гайдара в Дзержинске Нижегородской области гражданин иностранного государства напал на девушку и попытался ее изнасиловать, сообщает pravda-nn.ru .

Как уточнили в СУ СК по региону, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение.

Ранее в Бугульме в овраге нашли изуродованное тело 20-летней девушки, страдавшей аутизмом. По словам матери, несчастную накачали наркотиками, убили и изнасиловали. Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ об изнасиловании, ст. 111 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и по ст. 104 об убийстве.

В 2020 году убитая уже пережила изнасилование. Преступника приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сейчас он отбывает наказание.