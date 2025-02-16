РБК-Украина: 3 солдата ВСУ умерли во время взрыва у кафе в Николаеве

Три солдата ВСУ умерли в Николаеве из-за взрыва рядом с кафе. Инцидент произошел 14 февраля, однако о том, кто конкретно тогда погиб, стало известно только сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.

Пресс-служба полиции соседней страны 14 февраля рассказывала о взрыве, произошедшем рядом с одним из ресторанов Николаева. Из-за инцидента умерли двое, восемь пострадали.

Украинское СМИ «Страна UA» сообщало, что, согласно одной из версий, женщина положила сумку со взрывчаткой рядом с военнослужащими. Сегодня стало известно, что из-за взрыва погибли не два, а три военных ВСУ, служивших в центре противоминной деятельности.

Ранее сообщалось, что во время взрыва у кафе в Николаеве умерла и сама женщина, устроившая его. По одной из версий, девушка пошла на этот шаг, поскольку потеряла мобилизованного сына. Она думала, что мужчины в форме — работники украинского аналога военкомата (территориального центра комплектования и соцподдержки).