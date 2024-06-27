В Николаеве увидели взрывы от уничтоженной HIMARS

Российские силы уничтожили американскую РСЗО HIMARS, из которой ВСУ атаковали Крым, пишет РИА Новости со ссылкой на данные подполья.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев российские силы нанесли точный удар по территории у военного аэродрома Кульбакино

«Взрыв был сдвоенный, вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», —уточнил Лебедев со ссылкой на очевидцев.

Эта установка могла участвовать в комбинированной ракетной атаке на Севастополь вместе с запуском ракета ATACMS.

Лебедев также отметил, что после взрывов на место происшествия прибыли многочисленные экипажи скорой, которые вывозили офицеров ВСУ и, возможно, иностранных наемников.