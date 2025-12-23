сегодня в 03:57

В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей светового шоу

В деревне Нюнспет в центральной части Нидерландов автомобиль наехал на толпу зрителей светового шоу. В результате происшествия пострадали девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Dutch News.

Трое человек получили серьезные травмы. Отмечается, что столкновение было не было преднамеренным. Ведется расследование.

«Пострадавшие были среди толп, собравшихся посмотреть процессию грузовиков, украшенных иллюминацией, которая проходит перед рождественскими праздниками каждый год», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее в Москве было зафиксировано ДТП с участием американского электромобиля Tesla. Авария случилась в северо-восточной части города, у иномарки оказался серьезно поврежден бок со стороны водителя.

