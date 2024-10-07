сегодня в 23:39

В небе над Тель-Авивом прогремело четыре мощных взрыва

Вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, пишет РИА Новости .

Отмечается, что над городом были слышны не менее четыре мощных взрыва, предположительно, от работы ПВО.

Сигнал воздушной тревоги сработал также в северных и восточных пригородах Тель-Авива.

Ранее израильские истребители в течение часа атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, в общей сложности у военных было более 120 целей, в числе которых ракетная база и разведывательный штаб группировки.