сегодня в 23:00

В небе над Калужской областью уничтожили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале .

Он отметил, что средства противовоздушной обороны сбили один БПЛА над территорией Тарусского района вечером 24 августа.

На месте работает оперативная группа. По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне из-за обстрелов ВСУ под Белгородом пострадали три человека, в том числе ребенок. Пострадавших экстренно госпитализировали.