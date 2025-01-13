В небе над Брянской областью уничтожили беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа», — отметил он.

В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские боевики выпустили по Белгородской области 51 снаряд. Также они атаковали регион с помощью 37 беспилотников.