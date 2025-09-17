В Наро-Фоминске подросток избил сверстника до госпитализации

Подросток избил второго до госпитализации в Наро-Фоминске в Московской области. Открыто уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В социальных сетях распространилось видео из учебного заведения в Наро-Фоминске. Один подросток набросился на второго и нанес ему несколько ударов.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители допрашивают очевидцев. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

