В Мытищах возбудили дело после того, как подросток выпрыгнула из авто похитителя

Ранее СМИ писали, что 2 сентября около продуктового магазина в пос. Поведники неизвестный предложил 14-летней девочке подвезти до дома, заманив в машину. Сначала подросток села в авто, но потом испугалась и попросила ее высадить. На это мужчина не отреагировал. Тогда девочка выпрыгнула из автомобиля во время движения. Водитель уехал с места ЧП.

Она получила тяжкие повреждения и множество ссадин.

Сейчас следователи, криминалисты и полицейские проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождения злоумышленника.