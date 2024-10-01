В Мытищах возбудили дело после того, как подросток выпрыгнула из авто похитителя
В городском округе Мытищи возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетней (пункт «д» части 2 статьи 127 УК РФ), сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.
Ранее СМИ писали, что 2 сентября около продуктового магазина в пос. Поведники неизвестный предложил 14-летней девочке подвезти до дома, заманив в машину. Сначала подросток села в авто, но потом испугалась и попросила ее высадить. На это мужчина не отреагировал. Тогда девочка выпрыгнула из автомобиля во время движения. Водитель уехал с места ЧП.
Она получила тяжкие повреждения и множество ссадин.
Сейчас следователи, криминалисты и полицейские проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождения злоумышленника.