В Мытищах при пожаре в санатории МВД погибли три человека, в том числе ребенок Происшествия сегодня в 16:12 Фото - © Медиасток.рф

Предварительно известно, что смертельный пожар произошел в Мытищах в санатории МВД «Березовая роща». Пламя охватило одну из комнат, где жили сотрудники учреждения, сообщает «МК: срочные новости».

Пожар начался в комнате, где жили сотрудники санатория. Глава семейства пытался спасти близких из огня, но успел эвакуировать только одну дочку. Жена мужчины, мать и вторая трехлетняя дочка погибли. По неофициальной информации, женщины и девочка отравились угарным газом. Пожар мог начаться из-за неисправности обогревателя. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.