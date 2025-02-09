В Мытищах при пожаре в санатории МВД погибли три человека, в том числе ребенок
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Предварительно известно, что смертельный пожар произошел в Мытищах в санатории МВД «Березовая роща». Пламя охватило одну из комнат, где жили сотрудники учреждения, сообщает «МК: срочные новости».
Пожар начался в комнате, где жили сотрудники санатория. Глава семейства пытался спасти близких из огня, но успел эвакуировать только одну дочку.
Жена мужчины, мать и вторая трехлетняя дочка погибли. По неофициальной информации, женщины и девочка отравились угарным газом.
Пожар мог начаться из-за неисправности обогревателя. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.