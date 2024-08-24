В Мытищах эксгибиционист показывал детям половой орган, пока те играли в футбол

В подмосковных Мытищах 34-летний мужчина явился в полицию с повинной и заявил, что две недели назад наблюдал за детской игрой в футбол в одном из дворов, а в перерывах снимал с себя штаны и демонстрировал им половой член, пишет Telegram-канал SHOT .

Известно, что сначала подростки старались игнорировать действия странного мужчины, но в какой-то момент не выдержали, убежали домой и обо всем рассказали родителям. Взрослые тут же обратились в полицию с просьбой найти и наказать злоумышленника.

Пока полиция искала мужчину, его мучила совесть. В итоге он не справился с эмоциями и сам пришел с повинной в один из участков стражей порядка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если его вину докажут, то он может получить срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин рассказал, что в России могут наказать родителей за то, что их ребенок показывает другим детям половые органы. В таких случаях взрослых могут привлечь к административной ответственности, оштрафовав до 500 рублей.