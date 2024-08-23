Юрист объяснил, что ждет родителей ребенка, показывающего половые органы

Юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин объяснил, могут ли родителей привлечь к ответственности, если их ребенок показывает другим детям свои половые органы, сообщает «Секрет фирмы» .

Нет установленных норм, которые явно определяли бы ответственность родителей за такое поведение их детей, рассказал специалист.

«К данной ситуации могла бы быть применена статья 5.35 КоАП РФ. Она устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», — отметил Телегин.

Такое поведение ребенка, по мнению юриста, как раз можно расценивать как следствие отсутствия достаточного воспитания.

В соответствии с данной административной статьей родителей могут привлечь к ответственности, если их ребенок, не достигший возраста наступления уголовной ответственности, совершит действия, имеющие признаки преступления или административного правонарушения.

Телегин предупредил, что данная норма предполагает возможность применения санкций в виде предупреждения или наложения административного штрафа, который варьируется от 100 до 500 рублей. Закон устанавливает, что рассмотрение таких дел находится в ведении комиссий по делам несовершеннолетних. Кроме того, инициировать данные дела могут не только уполномоченные лица из этих комиссий, но и представители органов внутренних дел, заключил эксперт.