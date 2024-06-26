В Мытищах членов этнической группы отправили в колонию особого режима за разбой

Приговор Мытищинского городского суда по делу о разбое и хищении денежных средств в особо крупном размере в отношении членов преступной этнической группы, осужденных на 10, 11 и 12 лет колонии особого режима, вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным следствия, трое злоумышленников в возрасте от 44 до 52 лет узнали, что один из жителей подмосковных Мытищ хранит дома деньги в особо крупном размере, и решили его ограбить. Этническая преступная группа несколько месяцев наблюдала за жизнью семьи, где хранились средства, разрабатывала план по ограблению.

«На протяжении нескольких месяцев подельники готовились к совершению преступления, осуществляя наблюдение за образом жизни хозяев домовладения и фиксируя их распорядок дня. При попытке проникновения в дом и нападения на одного из его жильцов члены преступной группы задержаны с поличным сотрудниками управления при силовой поддержке СОБР „Булат“ ГУ Росгвардии по Московской области», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Подмосковью.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал троих фигурантов дела виновными по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), назначив наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима на сроки 10, 11 и 12 лет соответственно. Приговор суда официально вступил в законную силу.