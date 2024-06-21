В Мытищах 14-летний юноша вставил в уретру металлическую цепь и попал в больницу

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В Подмосковье на хирургический стол попал 14-летний юноша с цепочкой в уретре

В подмосковных Мытищах в больницу госпитализировали 14-летнего школьника, который засунул в пенис металлическую цепочку, но извлечь ее самостоятельно уже не смог, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

По предварительным данным, извлечь инородный предмет из уретры предстоит хирургическим путем. Какой длины цепь застряла в теле юноши, не уточняется.

Предстоит выяснить, как школьнику пришла идея вставить в себя металлическую цепочку и с какой целью.

Ранее врачам пришлось извлекать пластмассовую деталь от детской пирамиды из ануса годовалого мальчика. Ребенок вставил в себя инородный предмет, когда находился без присмотра родителей.