В МВД России указали статьи обвинения Серебрякову

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Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве обвинили по трем статьям

Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова обвинили по трем статьям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, злоумышленником оказался Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, уроженец Волгоградской области.

Ранее он объявлен в международный розыск.

Серебрякова преследуют по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105, а также частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской федерации, отметила представитель ведомства.

Ранее фигуранта доставили в Москву из Турции, он передан сотрудникам Следкома.