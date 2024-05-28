В Мурманской области экстренно приземлился вертолет Ми-8

сегодня в 17:44

Транспортная прокуратура по Мурманской области сообщила о вынужденной посадке вертолета Ми-8, пишет РБК .

Предварительно установлено, что воздушному судну пришлось приземлиться из-за технической неисправности двигателя. В результате происшествия никто не пострадал.

Теперь по факту аварийного прерывания полета будет проводиться проверка, по результатам которой примут соответствующее решение в рамках действующего закона.

Ранее аварийную посадку в петербургском аэропорту «Пулково» совершил самолет авиакомпании «Аэрофлот». Причиной стала техническая неисправность, рейс летел из Калининграда в Москву.