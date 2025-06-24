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В Мозамбике 5-метровый крокодил съел футболиста во время пробежки

В Мозамбике пятиметровый крокодил съел футболиста прямо во время тренировки. Погиб спортсмен Эстевау Альберто Жино, игравший за клуб второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», занятия проходили на берегу реки Замбези, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Sun.

Тренер клуба Эдуарду Карвалью поделился, что спортсмен бегал, после чего приблизился к реке. В этот момент из водоема вылез крокодил и атаковал мужчину.

По словам очевидцев, его длина составляла около пяти метров. Спасти спортсмена не удалось.

Полицейские отметили, что труп Альберто Жино еще не получилось найти. Известно, что рядом с Замбези нападения крокодилов происходят регулярно.

Ранее в Индонезии крокодил утащил беременную женщину прямо с кухни и загрыз ее. Погибшей было 28 лет.