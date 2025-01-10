В Москву доставлены два ребенка, пострадавших при атаке ВСУ под Харьковом

Двух детей, пострадавших в результате атаки гражданского автомобиля дроном ВСУ в Харьковской области, доставили в Москву. Маленькая девочка находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС .

Атака произошла 5 января. Всего в машине в момент нападения находилось 4 ребенка и 2 взрослых. Все они были ранены. Пострадавших госпитализировали в больницы Белгородской области.

После чего было принято решение экстренно доставить двух детей в Москву для дальнейшего лечения. Состояние двухлетней девочки оценивается как тяжелое, подростка — средней степени тяжести. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Остальные пострадавшие проходят лечение в Белгороде.