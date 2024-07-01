В Москве женщину убило током, когда она хотела набрать воду для бассейна

Женщина хотела добавить холодной воды в бассейн, но забыла о мерах безопасности. Она погибла, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Несчастный случай произошел вечером 30 июня в поселении Рязановское.

Женщина вместе с друзьями решила поплескаться в бассейне на своем дачном участке. В какой-то момент всем показалось, что стало слишком жарко, поэтому хозяйка решила добавить холодную воду. Женщина отправилась к колодцу, чтобы включить насос и бросить шланг в резервуар.

Хозяйки дома не было долгое время. Гости решили выяснить, почему она так долго отсутствует, и обнаружили женщину лежащей на земле у колодца. На пальцах ее правой руки были маленькие ожоги.

По предварительным данным, женщина дотронулась мокрой рукой до розетки и получила разряд тока.

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