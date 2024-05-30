Трое школьников с удочкой пострадали от мощного удара током под Самарой

В городе Чапаевск Самарской области трое школьников пострадали в результате прикосновения к проводам линии электропередач (ЛЭП). Подростков ударил мощный разряд тока, сообщает SHOT .

На кадрах видно, как как трое парней идут по частному сектору. Один из друзей попытался достать удочкой до проводов ЛЭП, затем провод заискрился и школьников ударило мощным разрядом тока.

В результате происшествия всех троих подростков госпитализировали в медучреждение. В настоящее время двое пострадавших в тяжелом состоянии, еще один парень находится в коме.

Ранее подросток оказался в реанимации после перекуса бутербродом в Петербурге. Школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии.