Трое школьников с удочкой пострадали от мощного удара током под Самарой
SHOT: провод ЛЭП ударил троих подростков мощным разрядом тока в Чапаевске
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В городе Чапаевск Самарской области трое школьников пострадали в результате прикосновения к проводам линии электропередач (ЛЭП). Подростков ударил мощный разряд тока, сообщает SHOT.
На кадрах видно, как как трое парней идут по частному сектору. Один из друзей попытался достать удочкой до проводов ЛЭП, затем провод заискрился и школьников ударило мощным разрядом тока.
В результате происшествия всех троих подростков госпитализировали в медучреждение. В настоящее время двое пострадавших в тяжелом состоянии, еще один парень находится в коме.
Ранее подросток оказался в реанимации после перекуса бутербродом в Петербурге. Школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии.