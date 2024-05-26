Подросток оказался в реанимации после перекуса бутербродом в Петербурге Происшествия сегодня в 16:42 Фото - © Медиасток.рф

В Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию после того, как перекусил бутербродом. Мальчика достаивли в детскую больницу имени Филатова с острой болью в животе, сообщает «Фонтанка».

16-летний подросток поступил в медучреждение вечером 15 мая. Медики предварительно поставили пациенту диагноз: отравление неизвестным веществом. Днем мальчик съел дома бутерброд, чуть позже он сел в машину к родственникам, где у него сильно заболел живот. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.