В Москве женщина во время ссоры убила мужа и попыталась свести счеты с жизнью

В Москве женщина зарезала мужа и повредила себя во время семейной ссоры

Бабушкинская межрайонная прокуратура разбирается в обстоятельствах убийства мужчины 1960-го года рождения в одной из квартир на улице Лосевской, где он получил смертельные травмы во время ссоры с женой, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Предварительно установлено, что во время семейной ссоры женщина схватилась за нож и ударила им супруга. После этого она, вероятно, испугалась и попыталась свести счеты с собственной жизнью, но не сумела осуществить задуманное.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами. Пока не сообщается, замешан ли в семейной ссоре алкоголь.

За ходом процессуальной проверки, а также за решением о возбуждении уголовного дела по факту случившегося следит Бабушкинская межрайонная прокуратура.

Ранее в Кузбассе мужчина отделался условным наказанием за то, что дважды ударил ножом в живот свою беременную жену. Женщина сама заступилась за обидчика и попросила суд не наказывать его слишком строго.