Россиянин отделался «условкой» за удар беременной ножом. За него вступилась жена

В Кузбассе был вынесен приговор 34-летнему жителю Куйбышевского района Новокузнецка, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственной жене, сообщает «Сiбдепо» .

Согласно материалам дела, между мужчиной и его 31-летней супругой произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подсудимый дважды ударил ножом свою беременную жену в живот, что в суде сочли причинением тяжкого вреда здоровью.

Несмотря на тяжесть преступления, суд учел ряд смягчающих обстоятельств.

В их числе — признание вины подсудимым, его раскаяние, наличие малолетних детей, а также просьба самой потерпевшей не наказывать строго супруга. В итоге мужчине назначили условно три года лишения свободы.