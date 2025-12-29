В Москве завершено расследование дела в отношении убийцы трех человек

В Москве будут судить участника банды, обвиняемого в убийстве трех человек. Он 20 лет скрывался под чужим именем, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, фигурант состоял в преступной группе. 25 апреля 2005 году ее участники, находясь в одном из столичных ресторанов в 1-м Тверском-Ямском переулке, расстреляли двоих посетителей, а также их охранников.

В результате двое посетителей и один из охранников скончались. Изначально следствию не удалось установить личности всех фигурантов. Однако спустя годы материалы уголовного дела были заново проанализированы, а также тщательно изучены собранные доказательства.

В ходе возобновленного расследования удалось установить, что один из фигурантов живет в Московском регионе. Он 20 лет скрывался под чужим паспортом, вклеив в него фото.

Мужчину 1981 года рождения задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой, незаконное приобретение и ношение оружия, а также подделку документов.

Дело перенаправлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее двух авторитетов из Балашихи задержали за вымогательство 25 млн рублей у бизнесмена. Один из них ранее возглавлял в городе самую могущественную и влиятельную из ОПГ, а другой сидел за убийство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.