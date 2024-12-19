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В Москве заключили под стражу замглавы Росалкогольтабакконтроля

В Москве за крупную взятку арестовали замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в отношении задержанной в виде заключения под стражу. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство.

Афанасенко отправили в СИЗО на два месяца. Она обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, Афанасенко и другие фигуранты получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкоголя. Также они осуществляли общее покровительство, помогая в решении административно-хозяйственных вопросов.

Ранее суд отправил в СИЗО Ахмада Курбанова, которого подозревают в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника. Его заключили под стражу на два месяца.