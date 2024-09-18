В Москве задержан кастинг-директор, обманувший бывшую «Мисс Москву» на 5,3 млн руб

В столичном аэропорту Внуково задержали Антона П., который обманул несколько моделей на миллионы рублей. Его жертвой стала и бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко, сообщает Baza .

Мужчину задержали в августе. На данный момент он находится в СИЗО. Ему уже предъявили обвинение по статье о мошенничестве. При этом заявления на него все еще поступают.

Жертвой злоумышленника стала не только Семеренко. В полицию обратились и другие модели — финалистка «Мисс Москва — 2019» Валерия Арбаева, вице-мисс «Мировая Королева Красоты — 2019» Кристина Шенкнехт, а также Марина Ванюшина и Екатерина Вельмакина.

Одна из пострадавших — 25-летняя Валерия Волкова — познакомилась с молодым человеком на конкурсе «Мисс Москва — 2022». Он долго предлагал ей сотрудничество, но девушка отказывалась, однако в этом году все же решила поработать с «менеджером». Злоумышленник пообещал модели выступление на конкурсе «Мисс Азия».

В итоге Волкова заплатила фигуранту 2 тыс. долларов. Затем он заявил, что билеты и проживание на Филиппинах она также должна оплатить самостоятельно, а в июле и вовсе перестал выходить на связь. Оказалось, что Антон действительно записал ее на конкурс, но не перевел взнос за участие, который равнялся 1 тыс. долларов. Тогда модель обратилась в полицию.

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва — 2018» Алесю Семеренко мошенник обманул на 5,3 млн рублей. Кастинг-директор за кругленькую сумму пообещал 30-летней модели призовое место в Miss Earth во Вьетнаме, после чего он взял деньги и пропал.