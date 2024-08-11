Кастинг-директор кинул бывшую «мисс Москва» Алесю Семеренко на 5,3 млн рублей

Мошенник обманул победительницу конкурса красоты «мисс Москва» 2018 года Алесю Семеренко на 5,3 млн рублей. Кастинг-директор за кругленькую сумму пообещал 30-летней модели призовое место в Miss Earth во Вьетнаме, сообщает SHOT .

На конкурсе «Мисс Москва» Семеренко познакомилась с Антоном Парамоновым, который представился кастинг-директором «Мисс Екатеринбург». Мужчина пообещал победительнице столичного конкурса славу с помощью своих связей.

При этом спустя несколько месяцев девушку лишили титула за нарушение условий договора. Модель не принимала участие в благотворительных акциях и не выходила на связь с организаторами. Алеся узнала от Антона про конкурс красоты в Таиланде. Стоимость участия составила 230 тыс. рублей. Модель приняла в нем участие, но не выиграла.

Спустя 2 года Парамонов предложил Алесе принять участие в Miss Earth во Вьетнаме. Согласно озвученным условиям, за переговоры с руководителем конкурса требуется 150 тыс. долларов, взнос за участие — 5 тыс. долларов, за место в топ-4 — 50 тыс. долларов. Семеренко согласилась и перевела деньги Антону.

Однако через некоторое время кастинг-директор выслал онлайн-анкету для участия в конкурсе и попросил еще 3 тыс. долларов. Модель скинула деньги и задала вопросы по анкете, но Антон перестал выходить на связь и везде ее заблокировал.

Общая сумма ущерба столичной красавице составила 5,3 млн рублей, осенью 2023 года и в начале августа девушка обратилась в правоохранительные органы.