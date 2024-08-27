В Москве задержали педофила вблизи Рублевки

Педофил домогался двух девочек на детской площадке в Москве

В Москве педофил домогался двух девочек на детской площадке вблизи Рублевского шоссе. Мужчину поймали, ему предъявдено обвинение по статье о развратных действиях, сообщает Газета.ru со ссылкой на ГСУ СК России по столице.

Как уточнили в правоохранительных органах, все произошло 26 августа. Мужчина совершил развратные действия в отношении двоих детей 2012 года рождения. Его планируют заключить под стражу.

Ранее сообщалось, что в Новом Москве дядя 2 года насиловал 13-летнюю племянницу, она забеременела и родила от сводного дедушки. О ситуации стало известно в январе этого года. Девушка встала на учет по беременности, так стало известно о происходящем в семье.

Ее растлил 64-летний сводный дед, второй муж бабушки. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в мае 2023 года, но беременность заметили достаточно поздно из-за телосложения девочки.