В Москве задержали директора ИБХТН РУДН Ярослава Станишевского

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Ярослава Станишевского из ИБХТН РУДН заподозрили в мошенничестве в Москве

Московская полиция по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержала директора института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского, пишет ТАСС .

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан директор института биохимической технологии (и нанотехнологии — ред.) Станишевский Ярослав Михайлович. С ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — сообщил осведомленный источник.

Следствие планирует ходатайствовать в суде о его аресте на время расследования. Мерой пресечения хотят выбрать домашний арест.

Все обстоятельства дела выясняются.