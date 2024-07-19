В Москве задержали директора ИБХТН РУДН Ярослава Станишевского
Ярослава Станишевского из ИБХТН РУДН заподозрили в мошенничестве в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Московская полиция по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержала директора института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского, пишет ТАСС.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан директор института биохимической технологии (и нанотехнологии — ред.) Станишевский Ярослав Михайлович. С ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — сообщил осведомленный источник.
Следствие планирует ходатайствовать в суде о его аресте на время расследования. Мерой пресечения хотят выбрать домашний арест.
Все обстоятельства дела выясняются.