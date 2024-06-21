В Москве задержали актера из «Склифосовского» Сагиашвили с марихуаной в трусах

Актер Георгий Сагиашвили может получить срок за перевозку марихуаны в трусах

Ночью 21 июня сотрудники ГАИ в московском районе Некрасовка остановили автомобиль с актером из сериала «Склифосовский» Георгием Сагиашвили. Он испугался вопроса о запрещенных веществах и сам отдал марихуану, которую перевозил в трусах, сообщает SHOT .

Сагиашвили не смог справиться с эмоциями, сильно занервничал и на обычный вопрос стражей порядка сам рассказал, достал и показал запрещенные вещества. Вместе с ним в салоне транспорта находились две девушки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта». Если Сагиашвили признают виновным, он может получить срок до 3 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 40-летнего мужчину, который дома соорудил специальный бокс для выращивания марихуаны. Он намеревался продавать запрещенное вещество.