В Москве водитель сбил ребенка на переходном переходе

В столице водитель наехал на несовершеннолетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. ДТП произошло на улице Южнобутовская, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливает прокуратура Юго-Западного административного округа.

Ранее водитель автомобиля «Газель» припарковал машину на Яблоневой аллее в Зеленограде и оставил ключи в замке зажигания. Одна из девушек, стоящих у транспортного средства, завела его и машина тронулась. В результате наезда пострадал пешеход.