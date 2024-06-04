В Москве во время ремонта обрушилась шахта лифта
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В Боброве переулке в Москве обрушилась шахта лифта. На данный момент известно минимум об одном пострадавшем, сообщает Baza.
Шахта лифта обрушилась во время ремонтных работ. Кадры инцидента опубликовали в Сети.
Один из мужчин на видео висит на оставшейся части шахты на уровне второго этажа. Ему помогают спастись.
У другого пострадавшего рана на голове. Люди предложили мужчине вызвать скорую помощь. Подробностей об инциденте пока нет.