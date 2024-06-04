сегодня в 17:03

В Москве во время ремонта обрушилась шахта лифта

В Боброве переулке в Москве обрушилась шахта лифта. На данный момент известно минимум об одном пострадавшем, сообщает Baza .

Шахта лифта обрушилась во время ремонтных работ. Кадры инцидента опубликовали в Сети.

Один из мужчин на видео висит на оставшейся части шахты на уровне второго этажа. Ему помогают спастись.

У другого пострадавшего рана на голове. Люди предложили мужчине вызвать скорую помощь. Подробностей об инциденте пока нет.