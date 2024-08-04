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В Москве установили личность стрелявшего в самокатчиков

Личность подозреваемого в стрельбе в самокатчиков на юге Москвы установлена. Им оказался 42-летний мужчина, сообщили в Telegram -канале столичной прокуратуры.

«Это местный житель 1982 года рождения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 4 августа в Верхнем Михайловском переулке. Мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей, передвигавшихся на самокатах.

Ранее четверо самокатчиков стали жертвами обстрела со стороны возмущенного мужчины, который разозлился из-за занятой дороги и утверждал, что его чуть не сбили.