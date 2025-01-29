В Москве уроженца Таджикистана арестовали за аватарку в WhatsApp*

В Москве суд на 15 суток арестовал 23-летнего уроженца Республики Таджикистан за аватарку в мессенджере WhatsApp*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Согласно документам суда, на аватарке изображен мужчина на коне с черным флагом, в котором правоохранительные органы увидели сходство с флагом организации «Имарат Кавказа»**.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда запрещенной символики). На суде мужчина утверждал, что не знал смысла картинки.

Ранее в Вологде задержали трансгендера с гражданством Израиля, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности.

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**Организация признана террористической и запрещена в России.