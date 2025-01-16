До 7 лет тюрьмы: в Вологде трансгендера подозревают в призывах к терроризму

В Вологде трансгендер с гражданством Израиля призывал к терроризму

Правоохранительные органы Вологды задержали трансгендера с гражданством Израиля: его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает Постньюс .

По данным источника, 36-летний уроженец Таджикистана занимался распространением материалов легиона «Свобода России»*, входящего в состав Военных сил Украины. Задержанный публиковал их в своем канале в Telegram.

При обыске в его квартире нашли похожий на травматический пистолет. Ему грозит до 7 лет колонии.

Ранее в подмосковном Реутове задержали 16-летнего таджика, подозреваемого в подготовке теракта в школе. Молодой человек пропагандировал терроризм и участвовал в обсуждениях о проведении терактов. Ему предъявили обвинения по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». По данным правоохранителей, он участвовал в деятельности «Колумбайна»**.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

** Террористическая организация, запрещена в РФ.