В Москве умерла жена депутата «Единой России» Демина, обвинившая его в избиении

В столице скончалась жена депутата «Единой России» Анастасия Демина, которая до этого обвиняла супруга в избиении, сообщает Baza .

Женщине было 42 года, она умерла 6 мая. В начале года Демина сломала плечо и несколько месяцев страдала от боли.

По словам родственников, в последнее время состояние жены депутата ухудшилось, боли стали еще сильнее. Пострадавшая принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки.

6 мая женщина будто уснула, дети укрыли ее и пошли гулять. После их возращения Демина уже не встала. Точные причины смерти определит судмедэкспертиза.

В конце февраля Демина обвинила своего мужа, депутата от «Единой России» в Бабушкинском районе Валерия Демина, в избиении.