В Москве умер писатель Юрий Барабаш

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Писатель и филолог Юрий Барабаш скончался в Москве. Ему было 93 года, сообщает SHOT .

Тело публициста обнаружила его дочь в квартире на Фрунзенской набережной. Проводится экспертиза для выяснения причины смерти писателя.

Предварительно, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Барабаш ранее был заместителем главреда «Литературной газеты», а в 1977–1983 годах — первым замминистра культуры СССР. Кроме того, он являлся главным научным сотрудником Отдела литератур народов России и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького РАН.

Филолог изучал творчество Николая Гоголя. Барабаш публиковал свои работы в журнале «Вопросы литературы».

Ранее в Санкт-Петербурге скончалась артистка Вера Карпова. На момент смерти ей был 91 год.