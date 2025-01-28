В Москве украли картину «Закат в горах» 1910 года

Арт-дилер украл у московского галериста картину «Закат в горах», написанную в 1910 году российским художником польского происхождения Ильей Занковским, сообщает «МК: срочные новости» .

Галерист хотел продать картину и несколько предметов антиквариата, которые ему планировал передать коллекционер из Самары. Москвич связался с арт-дилером, 62-летним уроженцем Азербайджана, который сообщил, что на предметы роскоши якобы нашелся покупатель.

В начале декабря галерист вылетел в Самару, забрав антиквариат у собственника. 3 декабря помощница москвича передала арт-дилеру картину под расписку. Еще через два дня ему также под расписку передали коралловую брошь-подвеску советского периода, бриллиантовые подвеску и серьги старой огранки, браслет из мозаики.

Арт-дилер после этого перестал выходить на связь с галеристом. Москвич обратился в полицию. Общий ущерб составил 4 миллиона 223 тысячи рублей.

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