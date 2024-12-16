В Москве убийца пытался взорвать подъезд дома, чтобы скрыть следы преступления

В Москве неизвестный предпринял попытку взорвать подъезд многоквартирного жилого дома, чтобы скрыть следы убийства 45-летней женщины. Убийца включил газовую плиту и скрылся, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Накануне утром сын владельца квартиры обратился к соседу с просьбой проведать сожительницу отца, который отправился в зону СВО. Оставшаяся одна женщина часто приглашала в гости мужчин и устраивала вечеринки с последующими пьяными разборками.

Однако 9 декабря шум и крики из квартиры резко прекратились, а вскоре соседи почувствовали запах газа. После вскрытия входной двери в квартире обнаружили тело задушенной женщины и включенную газовую плиту.

Ранее в Волгоградской области бывший боец «Вагнера» насмерть забил молотком собутыльника из-за «плохих слов», сказанных в адрес бойцов ЧВК.