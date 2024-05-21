В Москве убийца байкера Ковалева на суде улыбался и приветственно махал рукой

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Обвиняемый в убийстве байкера Ковалева смеялся с подельниками в московском суде

В Москве состоялось заседание по апелляционной жалобе об изменении меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест в отношении фигурантов дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева, в ходе которого обвиняемый в преступлении улыбался, пишет Telegram-канал SHOT .

Шахин Аббасов, его брата Иссахан и дядя Бахтияр хотели выйти из СИЗО под домашний арест, но суд оставил в силе предыдущее решение. Фигуранты дела участвовали в заседании по средствам видеосвязи.

На опубликованных кадрах видно, что Иссахан курит. По словам журналистов, присутствующих на заседании, обвиняемые приветственно махали руками в камеру, передавая привет семьям.

Ранее в Москве состоялись похороны убитого байкера Кирилла Ковалева, на которые пришли более 100 человек. Молодой мужчина погиб из-за замечания о неправильной парковке.