В Москве у съезда № 63А на МКАД произошло массовое ДТП

Оперативные службы Москвы работают на месте массовой аварии, которая произошла 20 октября на внутренней стороне 63-го километра МКАД в районе съезда № 63А, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в официальном Telegram-канале .

Предварительно установлено, что столкнулись сразу несколько автомобилей. Обстоятельства случившегося выясняются, информации о пострадавших пока не поступало.

Московских автомобилистов и гостей города просят учитывать дорожную ситуацию и выбирать альтернативный маршрут для движения, чтобы не усугубить затор. В настоящее время движение в районе съезда № 63А затруднено, протяженность затора составляет примерно 2,5 километра.

Автомобилистов в очередной раз просят быть предельно внимательными на дороге, не нарушать скоростной режим, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.