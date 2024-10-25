В Москве суд арестовал женщину по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал женщину по фамилии Конфоркина по статье о госизмене, сообщает РИА Новости .

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Конфоркиной Е.И. по статье 275 УК России», — указано в публикации со ссылкой на картотеку судебной инстанции.

Личность фигурантки и подробности дела не приводятся из-за секретности.

Ранее по подобной статье предъявили обвинение 18-летнему жителю Москвы Владиславу Соседко.