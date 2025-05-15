В Москве суд арестовал за взятку экс-начальника Нахабинского отдела полиции

Тверской районный суд Москвы почти на 2 месяца арестовал бывшего начальника Нахабинского отдела полиции УМВД РФ Романа Колесникова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Колесникова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Рассмотрев материалы дела, суд принял решение заключить фигуранта дела под стражу на 1 месяц и 29 суток.

По данным следствия, находясь при исполнении, Колесников каждый месяц получал взятку от предпринимателя за то, чтобы в отношении него не применяли предусмотренное законом наказание в случае выявления нарушений в его деятельности.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее суд продлил срок ареста экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном уголовной статьей о растрате или присвоении денежных средств.